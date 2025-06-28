Çin menşeli rüzgar türbini kanadı ithalatına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

İnceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli rüzgar türbini kanadı alımına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.