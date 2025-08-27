Açık 27.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.08.2025 10:12

Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor

Lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kurulacak.

Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, lisanslı depo işletmelerinin kuruluşu, faaliyetleri, işleyişi, denetimi ve ürün senetlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Değişikliğe göre, lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesi, ürünlerin ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analiz ve sınıflandırma işlemlerinin takip ve kontrolünün sağlanması için bir bilgi sistemi kurulacak.

Lisanslı Depo Bilgi Sistemi'ne, Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler aktarılacak.

Devreye alınmasından itibaren en geç 2 ay içinde sistemin gereklilikleri lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından yerine getirilecek.

Yönetmelikle, denetim ve teminat mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bazı esaslar yeniden düzenlendi.

Böylece, lisanslı depolarda depolanan ürünlerin güvenliği ve bu alandaki iş ve işlemlerin dijitalleştirilmesi amaçlandı.

OKUMA LİSTESİ