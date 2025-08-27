Açık 27.4ºC Ankara
AA 27.08.2025 10:06

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 11.561,73 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,92 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.561,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,89 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları öncesi karışık seyrediyor. Yurt içi piyasalar ise iyimser beklentilerin etkisiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
