Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.04.2024 09:41

Lagarde: Dezenflasyon süreci devam edecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Lagarde: Dezenflasyon süreci devam edecek
[Fotograf: AA]

Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, küresel büyüme görünümünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bir miktar iyileştiğini aktardı.

Düşen enerji fiyatlarının, arz koşullarının normalleşmesinin ve sıkı para politikasının etkisiyle dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Lagarde, küresel ekonominin sıkı para politikasını iyi bir şekilde atlatmasına karşın büyüme beklentilerinin tarihi standartların altında kaldığını kaydetti.

Lagarde, artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü, büyüme üzerinde ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu ancak küresel görünüme yönelik risklerin hem ekonomik faaliyet hem de enflasyon açısından genel olarak dengelendiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin enflasyonun tüm ana bileşenlerine yayıldığını aktaran Lagarde, "​​​​​​Özellikle verimlilik artışındaki toparlanmanın iş gücü maliyet artışı üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirmeye başlamasıyla dezenflasyon sürecinin devam etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede enflasyonun bu yıl yüzde 2,3'e ve 2025 ortalarında yüzde 2'ye düşmesinin beklendiğini kaydeden Lagarde, "Enflasyon görünümüne yönelik riskler iki yönlü. Yukarı yönlü riskler arasında artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra daha yüksek ücret artışı ve beklenenden daha dirençli kar marjları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB'nin enflasyon yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığı yönünde güveninin daha da artması halinde para politikasında gevşemeye gidilmesinin uygun olacağını, faiz oranının seyri konusunda önceden bir taahhütte bulunulmadığını kaydetti.

ETİKETLER
ECB Enflasyon
Sıradaki Haber
Fed: Enflasyon en büyük finansal risk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
TCMB ile Brezilya Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
10:14
Antalya Körfezi'nde denizanası göçü tamamlandı
10:11
Rusya: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi
10:19
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
10:08
İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
09:48
Hava kirleticilerin azaltılması için 416 milyon dolarlık kredi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ