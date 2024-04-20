Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.04.2024 09:07

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 25 Nisan Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

ETİKETLER
Enflasyon Faiz Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
TCMB ile Brezilya Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı
10:14
Antalya Körfezi'nde denizanası göçü tamamlandı
10:11
Rusya: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi
10:19
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
10:08
İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
09:48
Hava kirleticilerin azaltılması için 416 milyon dolarlık kredi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ