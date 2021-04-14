Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyum ticaretinde yeni dönem
[Fotoğraf: Arşiv]
Ticaret Bakanı Pekcan, kuyum ticaretinde yeni dönemdeki düzenlemeleri açıkladı. Pekcan, "Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kuyum ticaretiyle ilgili yenilikleri açıkladı.
Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak. Belge için işletmede en az 1 kişinin ustalık belgesi sahibi olması gerekecek. Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz"
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Etiketler: Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı
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