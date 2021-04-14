Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmeliğin detaylarını paylaştı. Pekcan "Haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.

Buna göre, kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Kuyum niteliği taşımayan imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak.

Tespih ve perakende saat satışı yapılabilecek. Belge, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Kuyum işletmelerinin 31 Aralık'a kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Takip ve kontrolü için Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak.