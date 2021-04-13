Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçuşu olanlar seyahat belgeleriyle havalimanına gidebilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk Hava Yolları, salgın tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
Etiketler: THY Koronavirüs Tedbirleri
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