Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da enflasyon yüzde 341’in üzerine çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da yüzde 330,78 olan yıllık enflasyon martta yüzde 11 artarak yüzde 341,78'e yükseldi.
Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, martta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 11 yükseldiğini duyurdu.
Şubat 2021’de yüzde 330,78 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 341,78’e yükseldi.
Açıklamada, ithal ürünlerdeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselme nedeni olduğuna vurgu yapıldı.
Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.
Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı. Sudan, 21 Şubat’ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti.
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