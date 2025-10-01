Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.10.2025 09:56

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendi
[Fotograf: AA]

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararları", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmeler, ilgili departmanlarıyla birlikte çalışarak, sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik soru setleri ve formların oluşturulması, bilgilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, gerekli analizlerin yapılması, rapor çerçevesinin oluşturulması, raporun yazımı ve sunumu aşamalarını koordine etmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanı istihdam edebilecek veya sözleşmeyle bu hizmetleri dışarıdan alabilecek.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisansını almak isteyenlerin, en az lisans seviyesinde mezun olmaları gerekecek.

Ayrıca, kurumca gerçekleştirilen ilgili sınavdan başarılı olmanın yanı sıra en az 8 ay sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışma tecrübesi aranacak.

ETİKETLER
Denetim Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Rüzgardan elektrik üretiminde başvuru süreçleri yeniden düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Türkiye'de üretken yapay zeka kullandığını beyan edenlerin oranı yüzde 19,2
11:16
200 yıllık miras: CSO yeni sezonunu açıyor
11:16
Üniversite 3 yılda bitirilebilecek
11:06
Avrupa'da birçok öğrenci, Küresel Kararlılık Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde boykot yapacak
10:57
Almanya’nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri
10:50
Küresel Kararlılık Filosu: Ya Gazzeli çocuklarla kucaklaşacak ya da Tel Aviv'de gözaltında olacağız
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk protez bacakla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk protez bacakla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ