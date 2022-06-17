Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalışla 9 bin 438'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 7,5 düşerek 2 bine geriledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 12,2 azalarak 10 bin 751'den 9 bin 438'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,5 azalarak 2 bin oldu. Nisanda 2 bin 162 şirket kapanmıştı.
Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,7, kapanan şirket sayısı yüzde 259,7 artış gösterdi.
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