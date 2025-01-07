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Ekonomi
AA 07.01.2025 11:05

Kuru meyve ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 2024'te önceki yıla göre yüzde 15 artarak 1 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Kuru meyve ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 100'den fazla ülkeye 180 bin tona karşılık 532 milyon 609 bin dolar kuru üzüm, 76 bin tona karşılık 411 milyon 270 bin dolarlık kuru kayısı, 63 bin tona karşılık 336 milyon 784 bin dolarlık kuru incir ihraç etti.

Söz konusu 3 üründe toplam 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat yapan Türk kuru meyve sektörü, Antep fıstığı, badem, çam fıstığı, kuru elma ve erik gibi diğer kuru meyve türlerinde ise 573 milyon 229 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi, yılı 410 bin ton kuru meyveye karşılık 1 milyar 853 milyon doları aşan dış satımla tamamladı.

2023'te 482 bin tona karşılık 1 milyar 606 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün 2024 yılındaki ihracatı, miktar bazında yüzde 15 azalırken, değer bazında ise yüzde 15 arttı.

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