Malatya Ticaret Borsasından alınan bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentten ihracat arttı.

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı ihracatından, yılın 9 ayında 174 milyon dolar kazanıldı.

[Fotoğraf: AA]

174 milyon dolar gelir

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kentten geçen yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını, bu yılki hedeflerinin ise 110 bin ton olduğunu söyledi.

Özcan, ihracatın, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yılın 9 ayında 62 bin tonluk ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde etmiştik. Bu yılın 9 ayında ise 68 bin ton ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde ettik. Giden ürünün fiyatı ihracat rakamlarını belirlediği için yıl içinde fiyatlarda birtakım artışlar gerçekleşebiliyor. Bazı tarihlerde ithalatçının arzu ettiği ürünün az olması sebebiyle fiyat artışı oluyor veya ürün çoksa fiyatlarda gevşeme yaşanıyor. Geçen yıla göre ihracatta 6 bin ton artış oldu."

[Fotoğraf: AA]

İhracat miktarı 600 ton arttı

Dış satımın sürdüğünü, eylül ayı ihracatının da arttığını vurgulayan Özcan, "Eylülde 11 bin 350 ton ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın eylül ayına göre ihracat miktarı 600 ton arttı. Eğer her ay ihracatta 500 ton atış olursa yıl sonu hedefimiz olan 110 bin ton kuru kayısı ihracatını tutturacağız" dedi.

Özcan, ihracatçıların şu an Almanya'da 2 yılda bir düzenlenen gıda fuarı Anuga'da olduklarını belirtti.

Anuga'yı dünyanın en önemli gıda fuarından biri olarak gördüklerini söyleyen Özcan, şunları söyledi:

"Bu fuar, Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın büyük bölümünün belirlendiği fuar. Bu fuar, kuru meyve ihracatında bağlantılar açısından önemli. İthalatçı ile ihracatçının buluşma noktası. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Malatya'dan yaklaşık 30 firma katıldı. Kayısı ihracatıyla ilgili önemli anlaşmalar bekliyoruz."

Kaynak: AA