Pamuk üretimi yapan illerdeki ziraat odalarının başkanları, davet üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede son dönemde artan maliyetler ve düşen fiyatlar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatan üreticiler, 2018'de kilogram başına 80 kuruş olarak uygulanan prim desteğinin 1 lira 30 kuruşa yükseltilmesini talep etti.

"İhtiyacımızın yüzde 60'ını üretiyoruz"

TZOB Başkan Vekili ve Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Ahmet Bahadır Sezgin, Çukurova'da pamuk hasat sezonunun yaklaşık 20 gün önce başladığını söyledi.

Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde de pamuk hasat döneminin yaklaştığını ifade eden Sezgin, "Türkiye'de ciddi düzeyde pamuk ekim alanları var. Şu anda ihtiyacımızın yüzde 60'ını üretir durumdayız. Geriye kalan yüzde 40'lık kısmı için 1 milyar 400 milyon dolar civarında para ödüyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sezgin, pamuk üreticilerinin geçen yıla göre maliyetlerinin arttığına işaret ederek, zirai ilaç, gübre ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yüzde 60-130 arasında yükseldiğini dile getirdi.

Geçen yıl kütlü pamuğun kilogram fiyatının 3,9 lira- 4,3 lira civarında değiştiğini kaydeden Sezgin, "Bu yıl kütlü pamuğun kilogram fiyatı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 23 düşerek, çeşitli bölgelerden alınan fiyatlarla ortalama 3 lira 30 kuruş olarak hesaplanıyor." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Sezgin, şöyle devam etti:

"Artan maliyetler ve düşen fiyatlar karşısında ülkemiz için son derece önemli olan pamuk üretiminin devam etmesi için üreticilerle fikir alışverişinde bulunduk. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin daveti üzerine yaptığımız toplantıda prim desteğinin kilogram başına 1 lira 30 kuruş olmasını talep ettik. Sayın Bakanımız bizi hassasiyetle dinledi. İnşallah duyarlı davranılır ve bir an önce prim destekleri açıklanır. Hemen akabinde ödemeler yapılır. Bu sayede çiftçilerimiz bir nebze de olsa üretime devam ederler. Yoksa ürettiğimiz yüzde 60'lık kısım bile çok aşağılara düşer."

Kaynak: AA