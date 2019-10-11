İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, eylül ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 107 artırarak 391 milyon 967 bin dolara çıkardı.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleriyle diğer sektörlerde yurt dışına satış yapan kent, Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 9 ayında toplamda 146 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, 50 ilin toplam ihracat rakamını geçerek ülke ekonomisine 3 milyar 732 milyon 873 bin dolar döviz kazandırdı.

İhracat sıralamasında "otomotiv" başı çekiyor

Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 410 milyon 517 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 52 milyon 978 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 43 milyon 800 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 37 milyon 536 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 33 milyon 668 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 108,13 ile "mücevher" ve yüzde 95,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı.

En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-eylül döneminde en çok ihracat 416 milyon 655 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 353 milyon 987 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 301 milyon 42 bin dolarla İspanya, 275 milyon 735 bin dolarla Almanya ve 267 milyon 963 bin dolarla İsrail izledi.

Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 92,5 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA