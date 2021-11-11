6 Ekim'de başlayan incir ihraç sezonunda 74 ülkeye ürün gönderildi.1 aylık sürede 68 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 1 aylık dönemde 15 bin 384 ton ile 61 milyon dolarlık satış yapılırken bu yıl 16 bin 104 ton ile 68 milyon dolar gelir elde edildi.

En fazla ihracat Almanya'ya

2 bin 679 ton ile en fazla kuru incirin gönderildiği Almanya'dan 12 milyon 904 bin dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 11 milyon 176 bin dolarla Fransa, 8 milyon 545 bin dolarla İtalya izledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi de olan incir ihracatçısı Kazım Günaydın, kentin kuru incir üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını, 40 bin hektarlık alanda 190 bin ton incir üretildiğini söyledi.