Türkiye Enerji Zirvesi'nde, hidrokarbon arama ve üretim yatırımları, Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi ve karada devam eden faaliyetler ele alınacak.

Bu yıl 11. defa "Enerjinin Kalbi Antalya’da Atıyor" temasıyla 21-23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılması bekleniyor.

Zirvede başka konular da ele alınacak

Başta akaryakıt, LPG, elektrik ve doğal gaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarındaki konular çok yönlü olarak ele alınacak.

Programda, Türkiye Elektrik Piyasasında Üretim, Ticaret ve Dağıtım, TÜSİAD Özel Oturumu, Yeşil Mutabakatın Etkileri, Türkiye Akaryakıt Piyasası gibi oturumlar düzenlenecek.