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Ekonomi
AA 27.03.2024 13:23

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde rekor artış

Geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 473 gigavatlık rekor artışla toplam 3 bin 870 gigavata yükseldi.

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde rekor artış

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) açıklamasına göre, yenilenebilir enerjide kapasite artışı toplam artışın yüzde 86'sını oluşturdu.

Yenilenebilir kapasite artışında güneşin payı yüzde 73, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 24 oldu.

Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin 297,6 gigavatla ilk sırada yer aldı. Çin'de rüzgar ve güneş yatırımlarının kömür ve doğal gaz yatırımlarıyla rekabet etmesi kurulu gücün yenilenebilir lehine artmasında etkili oldu.

Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 69,4 gigavat kurulu güce ulaştı.

Aralarında Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre yüzde 15'lik artışla toplamda 3 bin 85 gigavat oldu.

Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 teravatlık yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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