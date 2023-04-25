Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirirken, artan resesyon kaygısı da risk iştahını olumsuz etkiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi -0,19'da sabit kalırken, Dallas Fed imalat sanayi endeksi -23,4'e geriledi.

Ülkede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanması tahvil talebini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörüleri önemli ölçüde düştü. Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarından alınacak işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bugün ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin daha net sinyaller vermesi beklenirken, şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Fed'in para politikalarına ilişkin fiyatlamalardaki değişiklikler altının ons fiyatının yeni günde yüzde 0,2 artışla 1.993 dolara çıkmasına yardımcı olurken, güçlenen resesyon endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 82,5 dolarda yatay seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri şahin açıklamalarına devam ediyor.

ECB Başekonomisti Philip Lane son verilerin faiz artışlarının devam etmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtirken, ECB üyesi Isabel Schanabel de 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başladı.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,75 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya

Asya'da Çin kaynaklı endişeler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, hem Çin ekonomisinin durumuna ilişkin belirsizlikler hem de Çin ile ABD arasında artan gerilimin bölge borsalarını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan, Güney Kore ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, analistler, bu durumun enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan Güney Kore Merkez Bankası için politika alanı açtığını bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 5.022,79 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,4085'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4140 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, nisan ayı CB tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi