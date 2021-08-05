Dünya genelinde dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin genişlemeye devam ettiğine ancak artış hızının yavaşladığına işaret etti.

Yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi dün yayımlanan ADP özel sektör istihdamının 330 bin kişi artmasına karşın beklentilerin belirgin bir şekilde artması dikkati çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi.

Fed'in 2023'te faiz artırmaya başlaması bekleniyor

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti. Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 64,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,92 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,46 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise sınırlı yükselişle yüzde 1,2 sınırına çıktı.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.413,80 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 artışla 8,4785'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4920 seviyesinde işlem görüyor.