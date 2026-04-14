Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını ifade eden Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunda olduğunu vurgulayarak, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığına dikkati çekti.