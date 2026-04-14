Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın seyrini değiştirecek önemli gelişmeler yaşandı. İşte soruşturmaya ilişkin son detaylar:

13 şüphelinin gözaltı süreci tamamlandı

Gülistan Doku dosyasında isimleri geçen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen yeni delillerin, dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması için incelendiği öğrenildi.

14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı

Soruşturmanın odağındaki isimlerden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği tespit edildi.

Başsavcılığın, firari şüpheli Umut Altaş hakkında uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" çıkartılması yönünde talepte bulunması bekleniyor. Ayrıca şüphelinin annesinin de görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiği bilgisine ulaşıldı.

"Gizli not" detayı ve firar zamanlaması dikkat çekti

Soruşturma dosyasında dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise zamanlama oldu. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturmanın seyrini etkileyecek "gizli bir notun" dosyaya girdiği basına yansımıştı. Şüpheli Umut Altaş'ın, bu kritik notun dosyaya girmesinden sadece birkaç ay sonra (Mayıs 2022) yurt dışına çıkması ve bir daha dönmemesi, soruşturma makamları tarafından mercek altına alındı.

Adalet Bakanlığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku’nun akıbetinin belirlenmesi için "hiçbir şüpheyi göz ardı etmeden" çalışmalarını sürdürüyor. Adli makamların, yurt dışındaki şüphelinin iadesi veya ifadesinin alınması için gerekli diplomatik ve hukuki prosedürleri devreye sokacağı belirtildi.