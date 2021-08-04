Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışlarına inceleme
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ekipmanlarda fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların Bakanlık tarafından incelemeye alındığını belirtti.
"Her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır"
Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." dedi.
Etiketler: Son Dakika Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş
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