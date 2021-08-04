Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 25 çiftçi tarafından üretiliyor.

Safranbolu ile özdeşleşen ve ağustosta ekimi yapılan bitkinin hasadı, ekim-kasım aylarında gerçekleştiriliyor.

80 bin çiçekten yarım kilogram safran elde ediliyor

Mor ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safrandan, bu yıl ekim alanının genişlemesiyle 25 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Kilogramı 40 bin liradan alıcı buluyor

Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

"Safranbolu safranında arzu ettiğimiz yere geldik"

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safranda ekim döneminin başladığını söyledi.

Bu sene tohum üretiminde verimli bir dönem geçirdiklerini belirten Ayvalık, "Bu sene itibarıyla aramıza 5 yeni üreticimiz katıldı. Yeni sezonda yüzde 25'lik üretim alanı artışıyla 50 dekar alanda üretime devam edeceğiz. Bunlar bizi sevindirici unsurlar." diye konuştu.

Ayvalık, safran soğanlarının dikimlerinin ağustosun sonuna kadar tamamlanacağını, ekim ayının ortasından itibaren hasat döneminin başlayacağını anlattı.

Safranbolu safranının coğrafi işaret aldıkları önemli bir ürün olduğunu dile getiren Ayvalık, şöyle devam etti:

"Safranın hak ettiği yerde kalması için her sene bu konuda hasat şenlikleri, tarla günleri ve çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Safranbolu safranında arzu ettiğimiz yere geldiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle çiçeklenme döneminde yerli ve yabancı turistlerin safran hasadına gelmeleri bizleri sevindiriyor."

"4 kız kardeş bu işi yapıyoruz"

Safran üreticisi Fatma Yılmaz da bu yıl ilk kez safran üretimine başladıklarını söyledi.

İki dekarda safran ekimi yaptıklarını belirten Yılmaz, "İleriki zamanlarda ekim alanını büyütmek istiyoruz. Bu yıl 300 kilogram safran soğanı dikiyoruz. Bu işi hep yapmak istiyordum. Bu seneye nasipmiş. İnşallah ekim ayında da çiçek toplayacağız. 4 kız kardeş bu işi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici İsmail Yılmaz ise safran soğanı dikimine başladıklarını, bunun ay sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Ortalama bir dekara 200 kilogram safran soğanı dikildiğini anlatan Yılmaz, "15 Ekim-15 Kasım safranın çiçeklenme dönemi. Bir dekar alandan yaklaşık 500 gram civarında çiçek elde ediyoruz." dedi.

Yılmaz, 27 dekar alanda safran üretimi yaptığını sözlerine ekledi.