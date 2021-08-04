Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 489,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla yüksek seyreden risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Analistler, altın yatırımcısının cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 489 lira 30 kuruşken satışı ise 489 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 799 lira satış fiyatı 804 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.813,31 dolar

Satış: 1.813,50 dolar

Gram

Alış: 489,30 lira

Satış: 489,50 lira

Çeyrek

Alış: 799,57 lira

Satış: 804,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.241,00 lira

Satış: 3.283,00 lira