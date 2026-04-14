TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu, dünya parlamentolarının temsilcilerinin rekor katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Yaklaşık 80 meclis başkanı, 800’ün üzerinde milletvekili ve çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisini bir araya getirecek Genel Kurul, parlamenterlerin dünyanın içinden geçtiği türbülanslı dönemi değerlendirmelerine ve barış arayışları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Genel Kurul marjında yoğun bir diplomasi trafiğine başlayan Kurtulmuş, bir yandan Genel Kurul kapsamındaki hazırlık toplantılarına iştirak ederken, bir yandan da parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yapıyor.

Kurtulmuş, dün ve bugün mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alarak, Türkiye'nin çatışma ve kriz bölgelerinde diplomasiyi önceleyen barışçıl politikalarının uzlaşı kültürüne katkısını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca, gerilimler ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, dün Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ve Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile bir araya gelirken, bugün de Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Guyana Ulusal Meclis Başkanı Manzoor Nadir, Nijer Yeniden Kuruluş Danışma Konseyi Başkanı Mamoudou Haraouna Djingarey ve Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Nelly Butete Kashumba Mutti ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, yarın başlayacak ve 19 Nisan'a kadar sürecek PAB 152'nci Genel Kurulu marjında pek çok ikili görüşme yapması öngörülüyor.