İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler Washington'da başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeler, iki ülke temsilcilerinin yanı sıra ABD'li üst düzey bazı isimleri de bir araya getirdi.

Washington'daki görüşmelere Rubio'nun yanı sıra ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mike Needham katılıyor.

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu belirtti.

Rubio, "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var. Ateşkesle ilgili sorular sorduğunuzu biliyorum. Bu bölgede 20-30 yıldır süren bu durumun yol açtığı tahribat." değerlendirmesini yaptı.

Lübnan halkının "İran'ın saldırganlığının kurbanı" olduğunu savunan ABD'li bakan, bu konuyu da kapsamlı şekilde ele alarak olumlu bir netice elde edilmesini umduklarını vurguladı.

İsrail-Lübnan görüşmelerinin bir süreç olduğunun altını çizen Rubio, "Bu sadece bir günden ibaret değildir. Bu süreç zaman alacaktır ancak bu çabaya değeceğine inanıyoruz. Bugünkü umudumuz, kalıcı ve uzun süreli bir barışın geliştirilebileceği bir çerçeveyi ana hatlarıyla belirleyebilmemizdir." şeklinde konuştu.