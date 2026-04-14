Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir

ABD Başkanı, Pakistan'da İran ile yeni görüşmelerin olabileceği sinyalini verdi.

New York Post'un haberine göre Trump, görüşmelerin iki gün içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Trump'ın, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" dediği aktarıldı.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.