Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

ABD ile Çin arasında ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtirken, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını dile getiren Trump, "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.

Söz konusu gelişme, bir süredir ABD-Çin geriliminin azalacağına yönelik beklentilerle artan risk iştahını törpülerken, yatırımcıları olası bir anlaşmazlık ihtimaline karşı temkinli pozisyon almaya yöneltti.

Öte yandan ABD'de bütçe yetersizliğinden kapanan federal hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü. Ülkede 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam eden federal hükümet, Senatoda dün 11'inci kez yapılan oylamada geçici bütçe tasarısının yine onay almaması nedeniyle açılamadı. Senatonun bir sonraki oylamasını bugün yapması bekleniyor.

Bu gelişmelerin paralelinde ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı kritik verilerin gecikmesi ABD Merkez Bankasının politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltırken, ülkede cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, eylül ayında ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artış göstermesinin öngörüldüğünü belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler korunurken, bankanın gelecek yıl 3 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Kıymetli metallerde satış baskısı görüldü

Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün satış baskısı oluştu.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi. Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Altının onsu, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 4 bin 132 dolardan alıcı buluyor.

Altının güçlü performansının ardından, alternatif değer saklama aracı olarak öne çıkan gümüşte de benzer bir eğilim gözlendi. Dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara inen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde 0,5 artışla 48,94 dolardan işlem görüyor.

Analistler, değerli metal fiyatlarındaki söz konusu gerilemenin, kısa vadede aşırı alım bölgesinden kaynaklanan teknik bir gevşeme olabileceğini belirterek, ancak orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve Fed’in faiz indirimi döngüsüne ilişkin beklentilerin altın ve gümüş için destekleyici olmaya devam edebileceğini kaydetti.

Tahvil piyasalarında ise alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,96'ya geriledi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 artışla 98,96 seviyesinden kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 98,9'da bulunuyor.

Brent petrolün varili de yeni işlem gününde yüzde 1,1 artışla 62 dolardan işlem görüyor.

Bilanço sezonunda gözler Tesla'nın finansal sonuçlarında

Bunlara ek olarak dünya genelinde hızlanan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunan bir başka konu olurken, ABD’de "Muhteşem Yedili" grubunda yer alan Tesla’nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlar piyasaların yönü açısından önem taşıyor.

Kurumsal tarafta, General Motors'un dün açıkladığı finansal sonuçları piyasa beklentilerini aştı. Şirketin bu yıla ilişkin kar tahminini de yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 14,9 değer kazandı.

Piyasa kapanışının ardından sonuçlarını açıklayan küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 17,2 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 9,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Netflix'in net karı da yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2024'ün aynı döneminde 2,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Savunma sektöründe de Lockheed Martin, RTX ve GE Aerospace, yıl sonu kar tahminlerini artırdı. Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3,2 gerilerken, RTX yüzde 7,7 ve GE Aerospace yüzde 1,3 değer kazandı.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 düştü. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları dün alış ağırlıklı seyrederken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler bölge genelinde gündemde yer almaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı" konulu oturumunda konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın bağımsızlığını kazanarak yeni düzeni şekillendirme kabiliyetini elde edeceğini belirterek, "Avrupa, Gazze’nin yeniden inşasında rol oynamalı." dedi. Filistin'de iki devletli çözümün yeniden canlandırılması ve yeni bir Suriye’nin doğuşunun teşvik edilmesine de Avrupa'nın dahil edilmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, Avrupa kıtasına dair de Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın önemine işaret etti.

Von der Leyen, bu nedenle Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya ve Ukrayna’nın direnişini her şekilde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan dün açıklama yapan ECB Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesi durumunda Avro Bölgesi'ndeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesine yükseldi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,29 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında karışık bir seyir hakimken, ABD'nin Çin ve Güney Kore ile yapması beklenen görüşmelere yönelik haber akışı odakta bulunuyor.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde ihracattaki artış yıllık bazda yüzde 4,2 ile beklentileri karşılayamazken, ithalat ise yüzde 3,3 ile tahminleri epey aştı. Piyasa beklentileri ülkede ithalatın yüzde 0,6 artış kaydetmesi yönündeydi.

Ülkede eylülde dış ticaret açığı 234,6 milyar yen (yaklaşık 1,55 milyar dolar) oldu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 arttı.

VİOP akşam seansında yatay

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dün 41,9710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 41,9690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.250 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.