Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.10.2025 15:34

TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün açık artırmasında "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya alıcı buldu.

TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satıldı

TİGEM'in 15 baş safkan elit Arap koşu tayı müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 15 tay satıldı.

Safkanlardan "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle alıcı buldu. Bu tayı 5 milyon 600 bin lirayla "Gökdemir" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 250 bin lirayla "Egenin Beyi" oldu.

Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 54 milyon 200 bin lira, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, müzayedenin ardından yaptığı açıklamada, yılın son elit tay satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, at yarışı ve atçılık camiası, aynı zamanda Türk atçılığına, Arap atçılığına destek veren insanların bir arada olduğu adeta festival havasında bir satış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldıklarını aktaran Gezginç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bu, TİGEM'in geçmişten gelen kadim kültürünü ve aynı zamanda Türk atçılığına teknoloji ve gelişmeleri de ekleyerek, bilimsel yöntemleri de ekleyerek bu yolda aldığı mesafenin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Bir noktada bizi de heveslendiriyor bir sonraki dönemler için daha çok çalışmamıza ve şevkle hizmet etmemize yardımcı oluyor."

ETİKETLER
TİGEM
Sıradaki Haber
Enerji verimliliği ve kaynak aramasına 49 milyar liralık bütçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Emine Erdoğan'dan Kuveyt'te ziyaret ettiği Al-Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin paylaşım
16:32
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin iddianame kabul edildi
16:09
Altının ons fiyatı kar satışlarıyla geriledi
16:09
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere baskı ve saldırılarını sürdürüyor
16:03
Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li siyasetçilere rüşvet verdiği iddiası
16:49
İsrail Gazze’deki vahşetin görülmesini istemiyor
Hatay'da sağanaktan etkilenen yerlerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor
Hatay'da sağanaktan etkilenen yerlerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ