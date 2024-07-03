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Ekonomi
AA 03.07.2024 18:34

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı.

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mayıs ayına ait küresel yolcu talebine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan talep mayısta artış gösterdi.

Ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı.

Mevcut koltuk kilometresi (ASK) cinsinden ölçülen toplam kapasite aynı dönemde yüzde 8,5 yükseldi.

Doluluk oranı ise söz konusu dönemde 1,7 puan artışla yüzde 83,4'e ulaştı ve mayıs ayı için rekor seviye olarak kaydedildi.

Uluslararası talep mayısta yıllık yüzde 14,6 ve yurt içi talep yüzde 4,7 arttı.

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