Çok Bulutlu 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.07.2024 18:24

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,26 değer kazanarak 10.682,15 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,90 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun yavaşladığını ortaya koyan verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde 10.680 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bu akşam Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının izleneceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Düğünde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı
18:37
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı
18:23
10 aylık fındık ihracatından 1,9 milyar doları aşkın kazanç
18:18
Amasya'da araçlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı
17:44
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 464 bin 585 lira ceza
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ