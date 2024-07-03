Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,90 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun yavaşladığını ortaya koyan verilerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde 10.680 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bu akşam Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının izleneceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.