Küresel gaz tüketiminin artması bekleniyor

Uluslararası Gaz Birliği'nin (IGU) "Küresel Doğal Gaz 2024" raporundan derlenen bilgilere göre, küresel gaz tüketimi geçen yıl 4 trilyon 51 milyar metreküp oldu.

Bu yılın sonunda tüketimin yüzde 2,1 yani 87 milyar metreküp artışla 4 trilyon 138 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Asya'da tüketimin 43 milyar metreküp, Orta Doğu'da 29 milyar metreküp ve Kuzey Amerika'da 8 milyar metreküp artması bekleniyor.

Küresel gaz tüketimindeki artışta Çin'deki sanayi ve konutlardaki talep yükselişinin ana etken olması beklenirken, Hindistan'daki sanayi ve ulaşıma dayalı tüketimin de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Küresel doğal gaz tüketimi 2019'da 3 trilyon 926 milyar, 2020'de 3 trilyon 859 milyar, 2021'de 4 trilyon 69 milyar ve 2022'de 3 trilyon 992 milyar metreküp olarak hesaplanmıştı.

Üretimde de artış bekleniyor

Geçen yıl 19 milyar metreküp artışla 4 trilyon 51 milyar metreküpe yükselen küresel doğal gaz üretiminin de bu yıl 96 milyar metreküp ya da yüzde 2,4 yükselişle 4 trilyon 146 milyar metreküpe ulaşması öngörülüyor.

Üretimde en büyük artış 26 milyar metreküple Orta Doğu'da yaşanacak. Bu bölgeyi 17 milyar metreküple Asya ve 12 milyar metreküple Kuzey Amerika izleyecek.

Uluslararası piyasalarda gerçekleşen gaz ticaretinde, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payının da geçen seneki yüzde 53'ten bu yıl sonunda yüzde 52'ye düşeceği hesaplanıyor.

Raporda, gaz piyasalarında fiyat oynaklığı açısından yılın sakin geçtiği ve daha az çalkantılı sürecin yaşandığı ifade edildi.

Piyasanın 2022'deki tarihi yüksek fiyatlar ve dalgalanmalardan önemli ölçüde kurtulduğu ifade edilen raporda, enerji güvenliği endişelerinin devam etmesi nedeniyle kırılganlığın hala gündemde olduğu vurgulandı.

Raporda, sıkı arz nedeniyle COVID-19 salgını öncesine göre fiyatların hala yüksek olduğuna işaret edilerek, "Avustralya'daki arz endişeleri ve Orta Doğu'daki çatışmalara verilen fiyat ve oynaklık tepkilerinden de görüldüğü üzere, gaz fiyatlarına duyarlılık yüksek seyretmeye devam ediyor. Talep veya arzdaki herhangi bir kayda değer değişim, mevcut kırılgan dengeyi bozma potansiyeline sahip" ifadeleri kullanıldı.

Küresel yeniden gazlaştırma kapasitesinin 2022'den bu yana hızla büyüdüğü bilgisi de paylaşılan raporda şunlar kaydedildi:

"Avrupa'da bu durum, 2022'deki Rusya-Ukrayna krizinden sonra Rus boru hattı gazından vazgeçme ihtiyacından kaynaklanırken, en büyük yeniden gazlaştırma ilaveleri 25 milyar metreküple Almanya, 12 milyar metreküple Hollanda ve ardından İspanya ile İtalya'da gerçekleşti. Asya'da, yeniden gazlaştırma kapasitesindeki artış büyük ölçüde Çin ve Hindistan'da artan doğal gaz talebini karşılayan ithalattan kaynaklanmış, bu da ABD gibi diğer bölgelerde sıvılaştırma kapasitesinin artmasına neden olmuştur. LNG altyapısının ve ticaretinin geliştirilmesi, gazı en çok ihtiyaç duyulan yere getirerek daha likit bir piyasa yaratılmasına yardımcı olmaktadır. LNG piyasasının birbirine bağlanabilirliğinin artmasıyla, bölgesel talep veya arz şoklarının küresel fiyatları etkileme olasılığı daha yüksek hale gelebilir."