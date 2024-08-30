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Ekonomi
AA 30.08.2024 11:05

Kırtasiye ve okul ürünlerinin tanıtımları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırırken Reklam Kurulu da bu ürünlere yönelik tanıtımları yakın takibe aldı.

Kırtasiye ve okul ürünlerinin tanıtımları mercek altında
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünleri ile bunlara yönelik tanıtımları denetliyor.

Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı.

Söz konusu ürünlere ilişkin gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamalar kurulca dikkatle izleniyor.

Yapılan ürün tanıtımlarının, öncelikli olarak tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

Ürünler detaylı inceleniyor

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında, Bakanlık, kırtasiye ürünlerine ilişkin denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle inceleniyor.

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak, bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Bunun yanı sıra fiziksel kontroller de yapılarak, ürünün mekanik dayanıklılığı kontrol ediliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk olan, ürünün mekanik zorlanmasıyla ortaya çıkabilecek küçük parçalar değerlendiriliyor.

Ayrıca ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalat ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.

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