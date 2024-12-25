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Ekonomi
TRT Haber 25.12.2024 21:24

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona eriyor

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacağını açıkladı.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona eriyor

Gelecek yılın para politikası rotasını Merkez Bankası açıkladı.

Raporda bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu vurgulandı. "Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir" denildi.

Para politikası duruşunun ise dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirlendiğine dikkat çekildi.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona eriyor

Banka ayrıca, gelecek yıl kur korumalı mevduat uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını açıkladı.

"2025 yılında döviz kurları, serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek. Merkez Bankası kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır." denildi.

Raporda, bankanın iletişim stratejisine de ayrı bir parantez açıldı. Basın, akademik çevreler, yatırımcılar ile etkin iletişimin süreceği, ayrıca sosyal medya hesaplarının etkili iletişim aracı olarak kullanılacağı duyuruldu.

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