Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik
Vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik yeni bir teşvik geldi. Tasarruflar, vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergiden muaf tutulacak.
Yeni kararla, kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.
Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.
Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Dolar Euro Resmi Gazete
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