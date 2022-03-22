Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi, "Sisteme teveccüh büyük. Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." dedi.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Kavcıoğlu, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor. YUVAM hesabından ayrılmak konusunda Türkiye’de asla sıkıntı olmaz." dedi.
Etiketler: Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
Son Haberler
- 19:50
- 19:47
- 19:43
- 19:32
- 19:03
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz