Kripto paralar hakkındaki taslak çalışmada sona gelindi. Yakın zamanda çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

En çok merak edilen konu ise vergilendirmenin nasıl olacağı. Uzmanlar, kardan vergi alınabileceği gibi işlem başına vergilendirme yoluna da gidilebileceğini belirtiyor.

Kripto parada vergilendirme

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Alemdar, "Türkiye'de çalışmalar daha çok stopaj üzerinden ilerliyor gibi görünüyor. Yüksek vergi rakamlarının geleceğini düşünmüyorum, zannetmiyorum, ummuyorum. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı yeni markaların oluşmasına ket vurabilir" görüşünde.

Denetim Merkez Bankası'nda olacak

Kripto varlık düzenlemesinde bir çok kurum etkili olacak. Borsalardan iyi bir şirkette olması gereken kriterleri sağlaması istenecek. Merkez Bankası ise kontrol ve denetim mekanizmasını yürütecek.

Yurt dışından gelen para takipi MASAK üzerinden devam edecek

Borsaların lisanslama sürecinin SPK nezdinde yürütüleceği ihtimali olduğunu söyleyen Alemdar, "Borsalardan bankalara, bankalardan borsalara para akışı BDDK sorumluluğunda olacaktır. Yurt dışından gelen para takibi MASAK üzerinden devam edecek" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar doğru düzenlemeler ile Türkiye para piyasalarına para akışı sağlanabileceğini belirtiyor.

efekt

kripto paralar hakkındaki taslak çalışmada sona gelindi.

yakın zamanda çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

en çok merak edilen konu ise vergilendirmenin nasıl olacağı...

uzmanlar, kardan vergi alınabileceği gibi işlem başına vergilendirme yoluna da gidilebileceğini belirtiyor.

((dr. bora erdamar bahçeşehşir üni. öğr. üyesi))

"12.10 türkiyede çalışmalar daha çok stopaj üzerinden ilerliyor gibi görünüyor. yüksek vergi rakamlarının geleceğini düşünmüyorum. zannetmiyorum ummuyorum. // 12.28 türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı yeni markaların oluşmasına ket vurabilir."

efekt

kripto varlık düzenlemesinde bir çok kurum etkili olacak.

borsalardan,,, iyi bir şirkette olması gereken kriterleri sağlaması istenecek.

merkez bankası ise kontrol ve denetim mekanizmasını yürütecek.

((dr. bora erdamar bahçeşehşir üni. öğr. üyesi))

"21.25 borsaların lisanslama süreci büyük ihtimalle spk nezdinde yürütülecektir. borsalardan bankalara bankalardan borsalara para akışı bddk sorumluluğunda olacaktır. //22.20 yurtdışından gelen para takibi masak üzerinden devam edecek."

efekt

uzmanlar doğru düzenlemeler ile türkiye para piyasalarına para akışı sağlanabileceğini belirtiyor.