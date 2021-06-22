Kripto parada taslak hazır
Kripto parayla ilgili taslak çalışma tamamlanmak üzere. Uzmanlar kripto para vergilendirmesinde stopaj yönteminin öne çıkacağını söylüyor. Elde edilen kardan vergi alınabileceği gibi işlem başına vergilendirme yolunun seçilebileceği vurgulanıyor.
Kripto paralar hakkındaki taslak çalışmada sona gelindi. Yakın zamanda çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
En çok merak edilen konu ise vergilendirmenin nasıl olacağı. Uzmanlar, kardan vergi alınabileceği gibi işlem başına vergilendirme yoluna da gidilebileceğini belirtiyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Alemdar, "Türkiye'de çalışmalar daha çok stopaj üzerinden ilerliyor gibi görünüyor. Yüksek vergi rakamlarının geleceğini düşünmüyorum, zannetmiyorum, ummuyorum. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı yeni markaların oluşmasına ket vurabilir" görüşünde.
Denetim Merkez Bankası'nda olacak
Kripto varlık düzenlemesinde bir çok kurum etkili olacak. Borsalardan iyi bir şirkette olması gereken kriterleri sağlaması istenecek. Merkez Bankası ise kontrol ve denetim mekanizmasını yürütecek.
Yurt dışından gelen para takipi MASAK üzerinden devam edecek
Borsaların lisanslama sürecinin SPK nezdinde yürütüleceği ihtimali olduğunu söyleyen Alemdar, "Borsalardan bankalara, bankalardan borsalara para akışı BDDK sorumluluğunda olacaktır. Yurt dışından gelen para takibi MASAK üzerinden devam edecek" açıklamasını yaptı.
Uzmanlar doğru düzenlemeler ile Türkiye para piyasalarına para akışı sağlanabileceğini belirtiyor.