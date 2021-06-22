Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'i ise Muğla'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye'deki kovanların yüzde 19'u da Muğla'da bulunuyor. İl genelinde yaklaşık 6 bin aile geçimini arıcılıkla sağlıyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, TÜİK'in rakamlarına göre yıllık ülke genelinde 110 bin ton bal üretildiğini söyledi.

Şahin, Trakya ve Konya'da ayçiçeği, Adana ve Şanlıurfa civarında narenciye, ayçiçeği ve pamuk, Ege'de çam, Doğu Anadolu'da yayla, Batı Karadeniz'de kestane balı üretimi yapıldığını anlattı.

Bu yıl üretimde umutlar arttı

Hazirandaki yağışlar ve havaların serin gitmesinin umutları artırdığını vurgulayan Ziya Şahin, "Çam balında şu an her şey olumlu gidiyor. Böceğin gelişimiyle ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor. Temmuz ayının 15'ine kadar hava şartlarının böyle gitmesi gerekiyor. Basra böceği gelişiyor" dedi.

Hava şartlarını sürekli takip ettiklerini ve bunu üreticilerle paylaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sam yeli çok eser ve yakıcı sıcaklar etkisini gösterirse böcek kabuk altında yanar ama şu anki gidişata göre endişeli değiliz. Bu yılki beklentimiz arıcılarımızın yoğun bir şekilde çam balı üretmesi. Üretim yapamazsak yılda 35-40 bin ton çam balını kaybediyoruz."

Çam balında ilk hasadın ağustos ayı sonunda yapılması bekleniyor.