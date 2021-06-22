Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana uygulayıcısı olduğu "Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği" ile "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği" projelerine Dünya Bankasınca toplam 465 milyon dolar kredi desteği sağlandı.

Projenin, Türkiye'deki deprem dayanımının artırılmasına ilişkin yatırımlara ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Böylece, hastane, okul, yurt gibi 140'ın üzerinde kamu binasında güçlendirme veya yeniden inşa çalışmaları yapılacak.

Afet risklerine karşı dayanıklı hale getirilecek

Projeyle, kamu binalarının deprem ve afet risklerine karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi yapılarak, kanıtlanabilir enerji tasarrufu gerçekleştirilecek.

Kamu binalarını kullanan yaklaşık 26 bin kişi, projeden doğrudan faydalanacak.

Bu kapsamda, projenin AR-GE çalışmaları ve ihale sürecine ilişkin çalışma takvimi oluşturuldu.

Kredinin Eylül 2021'de efektif olmasıyla güçlendirme ve enerji verimliliği yapılacak kamu binalarının belirlenmesi çalışmalarına başlanacak.

500 kamu binasında enerji verimliliği uygulaması yapılacak

Dünya Bankası ile 2019'da yapılan protokol kapsamında ise 200 milyon dolar destek verilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi'nin (KABEV) çalışmaları da hız kazandı.

Kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak, enerji tüketimlerinin azaltılması hedeflenen projeyle ulusal düzeyde cari açığın azaltılması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Toplam 500 kamu binasında enerji verimliliği uygulaması yapılacak proje kapsamında, ilk 10 kurumdaki binaların danışmanlık ihaleleri yapıldı. Danışman firmalarca, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri gibi tadilat uygulama projeleri ve inşaat ihale dokümanları hazırlanarak, inşaat ihalelerine çıkıldı.

Kamuda ilk enerji performans sözleşmesi imzalandı

KABEV projesi kapsamında, Enerji Performans Sözleşmesi yöntemi uygulanacak Türkiye'nin ilk kamu binası Bursa Anadolu Kız Lisesi için sözleşme, 18 Mart 2021'de imzalandı.

Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Performans Sözleşmesi ile cephe yalıtımı, pencerelerin yüksek performanslı pencereler ile değiştirilmesi, kazan değişimi, ısıtma sisteminde termostatik vana ve değişken hızlı pompaların kullanımı, sıcak su için güneş enerji sistemi, LED aydınlatma, fotovoltaik güneş panelleri ile yerinde elektrik üretimi ve enerji izleme sistemleri gibi enerji verimliliği uygulamaları gerçekleştirilecek.

Okul kampüsünde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan uygulama sonrası, yüzde 80 enerji verimliliği ve yapılan yatırımın 15 yılda geri dönüşü hedefleniyor.