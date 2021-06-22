Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.

Buna göre, lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk, fındık, Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için yapılacak.

Söz konusu ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında olacak.

Kararla belirlenen ödemelerden haksız yere faydalandığı tespit edilenler ve idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.