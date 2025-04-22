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Ekonomi
AA 22.04.2025 11:43

Kripto para yatırımcılarına "25 Nisan" uyarısı

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı.

Kripto para yatırımcılarına "25 Nisan" uyarısı

Türkiye'de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl temmuz ayında oluşturulmasının ardından, aralık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu tedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

"Düzenlemelere uymayanlar ağır yaptırımlarla karşılaşacak"

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" uyarısında bulunmuştu.

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Kripto Para Mehmet Şimşek MASAK
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