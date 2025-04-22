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Ekonomi
AA 22.04.2025 11:19

"Doğrulanmış ilan sistemi" ikinci elde fahiş fiyatların önüne geçiyor

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha gerçekçi bir zemine oturtuyor.

"Doğrulanmış ilan sistemi" ikinci elde fahiş fiyatların önüne geçiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması", 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların, Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunlu hale geldi.

Satış portallarındaki taşıt ilanları, sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilebiliyor. Taşıt sahiplerinin, ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Söz konusu uygulamayla taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Sistem fahiş fiyatların önüne geçiyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, artık yetki belgesi olmayan kişilerin portallar üzerinden ilan veremeyeceğini söyledi.

Her yeni sisteme geçişte olduğu gibi ilan doğrulamaya uyum sürecinde de bazı aksaklıklar yaşanabileceğine işaret eden Erkoç, "Biz bunun yıllarca mücadelesini verdik. Özellikle pandemi sonrası, üretimde yaşanan sorunlarla birlikte piyasada fahiş fiyatlar oluşmuştu, bu sistem fahiş fiyatların önüne geçiyor. Sıfır araç yüksek fiyata satılınca, ikinci el de sıfır fiyatına satıldı. Bu yetki belgesi olmadan, doğru ilan olmadan yapılmış işlerin çoğuydu" diye konuştu.

Hem esnaf, hem tüketici korunacak

Erkoç, söz konusu sistemin hem tüketiciyi, hem de esnafı koruyacağını vurgulayarak, aynı zamanda sistemin kayıt dışılığın önünce geçeceği için vergi sisteminin daha doğru işlemesini sağlayacağını belirtti. Sektörün, yıllardır bu tür bir düzenleme beklentisi içinde olduğunu dile getiren Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden başka herkes ikinci, üçüncü meslek olarak vergisiz bu işi yapıyordu. Şimdi ikinci, üçüncü meslek olarak yapanlar ortadan kalkacak. Gerçekten yetki belgesi olanlar, bu işi yapacak ve mesleğimiz de hak ettiği yerlere gelecek, o yüzden esnafımız için çok güzel bir gelişme."

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