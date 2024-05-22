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Ekonomi
AA 22.05.2024 11:35

Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında

Kripto para piyasasında gözler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin vereceği karara çevrildi.

Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında
[Fotograf: AA]

BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulundu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyor.

SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyor.

Bu hafta Ethereum ETF'lerinin onaylanacağına ilişkin beklentiyle kripto para piyasasında yükseliş görülürken Ethereum'un fiyatı 3800 doları geçti, Bitcoin'in fiyatı da 70 bin doları aştı.

Kripto para piyasasında gözler Ethereum ETF kararında

"ABD seçim süreci etkiliyor"

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, yaptığı açıklamada, spot Bitcoin ETF onayı sonrası Ethereum için umudun olduğunu fakat ilerleyen süreçte SEC Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla bu beklentinin negatife döndüğünü hatırlattı.

ABD'de başkanlık seçimin de yaklaşmasıyla konjonktürün değişmeye başladığını anlatan Polat, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kripto paralara biraz daha olumlu yaklaşmasıyla Demokratlar'ın kripto karşıtı konuma düşmeye başladığını ifade etti.

Polat, spot Ethereum ETF'lerine yönelik beklentinin değişmesinde bunun etkisine dikkati çekerek, "ABD'de son yapılan araştırmalar halkın yaklaşık 20'sinin en az 1 kere kripto para yatırımı yaptığı gösteriyor. Aslında ABD'de seçim süreci yaklaştıkça kripto paralar daha fazla gündeme geliyor. ETF onayı olasılığının dünden itibaren çok artmasının bu politik gelişmeler ile alakalı olabileceğini görüyorum. Demokratlar kripto karşıtı görünmek istemiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ETF onayı, blok zincir inovasyonlarına kapı açabilir"

Bitcoin'in piyasada biraz daha farklı bir konumda olduğunu belirten Polat, Ethereum'un ise üzerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla birçok işlemin yapıldığı bir platform olarak göründüğünü söyledi.

Olumlu kararın bu gerekçelerle Ethereum gibi işlev gören diğer varlıklara da olumlu yansıyabileceğini dile getiren Polat, olası olumsuz senaryoya yönelik ise "Onaylanmazsa son 3 gündeki spekülatif artış yerini hayal kırıklığına bırakıp Ethereum için biraz daha olumsuz bir tablo çıkabilir." dedi.

Polat, ETF'lerinin onaylanmasının kripto paralar ve blok zincir üzerinde yapılabilecek inovasyonlara kapı açabileceğini de söyledi. Ayrıca ETF'lerin yatırımcıların gözünde finans kurumlarının garantörlüğünü getirdiğini vurgulayan Polat, bu borsa yatırım fonlarının kurumsallar için de yatırım fırsatı yarattığını belirtti.

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