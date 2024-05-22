Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.05.2024 11:19

Artırılan kredi limitleri hayvancılık sektörünün yüzünü güldürdü

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği artırılan kredi limitlerine ilişkin, "Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde" dedi.

Artırılan kredi limitleri hayvancılık sektörünün yüzünü güldürdü
[Fotograf: AA]

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Keskin, yaptığı değerlendirmede, kredi limitlerinin yükseltilmesine ilişkin açıklamanın "Dünya Çiftçiler Günü"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı.

Ziraat Bankası ile 13 Aralık 2022'de büyükbaş süt hayvancılığıyla ilgili "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolünü imzaladıklarını ifade eden Keskin, bu kapsamda kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Keskin, son zamanlarda hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle limitin üreticiler için yetersiz kaldığına işaret ederek, "1,5 milyon liraya çıkmasıyla birlikte üreticilerimiz rahatladılar. Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde." diye konuştu.

Keskin, üreticilerin yeniden hayvan sayılarını artırmayı istediklerini de dile getirdi.

"Süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı"

Üreticiler ve işletmeciler için şu anki kredi limitlerinin yeterli olduğunu ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Krediler verildikten sonra süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı. Bunun altı doldurulmazsa, geçmişte yaşadığımız sıkıntılar meydana gelir, süt fiyatları düşer, bu durumda hayvanlar yine kesime gider. Bunun sonucunda insanlar yeniden kısır döngü içerisine girerler. Burada yapılan özellikle aile işletmeleri açısından çok doğru bir şey. Bu rakamlar sürdürülebilir olduğu sürece, Tarım ve Orman Bakanı'mızın açıkladığı gibi, 1 veya 2 yıl içerisinde hayvan ithalatı biter."

Artırılan kredi limitleri hayvancılık sektörünün yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda artırılan kredi limitlerine ilişkin şunları kaydetmişti;

Ziraat Bankamız yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır. Bu imkanların sağlanmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum.

ETİKETLER
Bankacılık Hayvancılık Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 trilyon lirayı aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
12:09
Kassam Tugayları: İsrail askerlerini pusuya düşürdük, en az 10 ölü ve yaralı var
12:02
Kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi
12:05
Çin’den bir ilk: İnsansız araçlar için gemi inşa ettiler
12:05
Okyanus suyu sıcaklıkları canlıları kutuplara doğru göçe zorluyor
11:56
Hayvanları Koruma Kanunu yenileniyor
Tekirdağ kirazının hasadı başladı
Tekirdağ kirazının hasadı başladı
FOTO FOKUS
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ