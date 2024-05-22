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Ekonomi
AA 22.05.2024 10:20

Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda son iki yılda sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurular neticesinde özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği belirlendi.

Bu çerçevede sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 milyon TL idari para cezası uygulandı.

 Vatandaşlara "Servis Bilgi Sistemi"ni kullanma uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerin bazı hususlara dikkat etmeleri önem taşıyor. Buna göre, vatandaşların, yetkili servis bilgileri için bakanlık tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) kullanmaları gerekiyor.

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logolarının da tüketiciler tarafından yeterli görülmemesi, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'de yer alıp almadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tüketiciler, konuya ilişkin şikayetlerini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığın web sayfası üzerinden iletebiliyor.

Tüketicileri mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik denetimlerin sürdürüleceği, gerekli idari yaptırımlara devam edileceği de kaydedildi.

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Ticaret Bakanlığı
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