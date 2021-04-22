Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, kripto para borsalarında gerçekleşen dolandırıcılıkların kripto parayla bir ilgisi olmadığını anlattı.

Bu tür olayların defalarca yaşandığını söyleyen Dülger, "Yatırımcılar, 'size araba, ev, hisse senedi alacağım' diye güvendikleri insanlara paralarını gönderdiler. Bu insanlar da bir şeyler aldı sattı ama para büyük bir hacme ulaşınca paraları alıp kaçtılar. Burada metanın ne olduğu önemli değil" dedi.

"Yatırımcılar soğuk cüzdan kullanırsa bir sorun yaşamaz"

Kripto varlıkların şifresi kimdeyse o kişilerin bu varlıkları rahatlıkla nakde çevirebileceğini belirten Dülger, şöyle konuştu:

"Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Eğer bu yapılırsa yatırımcılar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Kripto para borsalarında kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sıcak cüzdan kullanıyor ve kripto para borsaları yatırımcı adına alım satım gerçekleştiriyor, şifreleri elinde bulunduruyor. Soğuk cüzdanda ise sizin adınıza alırlar, ilgili şifreyi de size verirler. Böylelikle aracı kuruma hiçbir şekilde tabiiyetiniz olmadan, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez."

"Devletin ve vatandaşın çıkarı gözetilerek düzenleme getirilmeli"

Doç. Dr. Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayarak, aracı kurumlar için yapılacak hukuki düzenlemelerin önemli olduğunu söyledi.

Büyük para hacminin olduğu ve mağduriyetlerin yaşandığı bir alanın mutlaka düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Volkan Dülger, söyle konuştu:

"Devletin ve vatandaşın çıkarı gözetilerek bu alana düzenleme getirilmeli. Kripto para alım satım işlemlerinden alınabiliyorsa vergi de alınmalı ve vatandaş bu tür aracı kurumlara karşı korunmalı. Yatırımcılar aracı kurum seçerken çok dikkatli olmalı. İlgili şirketin bilançosuna bakmalı, ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalı. Bu bilgileri şirketlerden talep edebilecekleri gibi ticari sicil gazetelerinden de kolayca kontrol edebilirler. Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetikler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmalı."