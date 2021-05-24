Dünyanın merak ettiği konu 'Bitcoin' piyasasındaki belirsiz gidişat milyonlarca kişiyi etkiliyor. Yatırımcılar, son dönemde değer kaybeden kripto para piyasasındaki belirsizlikten endişeli.

Güvenlik açığı tartışmalarının odağındaki Bitcoin ile ilgili son günlerde ABD Hazine Bakanlığı da yatırımcıları ilgilendiren bir adım attı.

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında özellikle kripto paralar konusunda kontrolün sağlanması için rapor hazırlandı.

ABD'den ilk kez kripto para adımı

ABD, piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğunu ifade ediyor. Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi.

ABD tarafında ilk kez kripto paralarla ilgili bir adım sayılabilecek bu durumun gelecek 10 yıl dünyanın önemli bir gündem maddesi olabileceği de konuşulanlar arasında.

Hazine Bakanlığının kripto para raporunda da yatırımcıları ilgilendiren önemli bir karara imza atılması dikkati çekti. İşletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi istendi.

35 bin doların altına indi

12 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kripto piyasasındaki sert düşüşler yatırımcıları korkuttu. Değer kaybetmeyi sürdüren kripto para piyasasındaki durum belirsizliğini de koruyor.

Bitcoin fiyatları, Çin'den gelen haberler ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla 35 bin doların altına geriledi.

Yatırım uzmanları TRT Haber canlı yayınında kripto piyasasındaki çekilmeyle ilgili bilgi paylaştı. Uzman isimler özellikle Bitcoin'deki çekilmenin olağan karşılandığını vurguluyor.

Özellikle 2020'den itibaren ciddi ivme kazanan Bitcoin piyasasının 3 bin dolardan 65 bin dolara kadar yükselen bir değeri olduğu görülüyor.

Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, geçmiş yıllardaki fiyat hareketlerinde farklı bir reel dönemin başladığının altını çiziyor. Son dönemdeki negatif görülebilecek gelişmelerin Bitcoin'in piyasa içerisindeki hakimiyetinin zayıf olmasından kaynaklı aşırı bir satış durumunun meydana geldiğini söylüyor. Aşırı alım ve satışların teknik olarak bu tip sonuçlar doğurabileceğini belirten Çelik, "Bitcoin'in 42 bin dolar üzerinde kapanış yapması önemli" diyor.

Yaz aylarında kripto para piyasasında hareketliliğin artmasının beklendiğini vurgulayan Çelik, Ethereum'un yatırımcılar tarafından takip edildiğini aktarıyor.

Piyasa genelindeki yükselişle beraber Bitcoin'in diğer kripto para varlıklarını da etkilemesi tahmin ediliyor.

-Kripto paranın geleceği ne olacak?

-Kripto para hayal kırıklığı mı?

-Son dönemde piyasada yaşananlara karşı vatandaşlar ne yapmalı?



Kripto para piyasasındaki son durumu Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/lyUuGBnZr1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2021

Balon patladı mı?

Yatırımcı davranışları kripto para piyasasını derinden etkiliyor. Ekonomi okur yazarlığı da bu noktada önem taşıyor. Hareketli bir piyasa davranışı karşısında tecrübe sahibi olmayan yatırımcıların dikkat etmesi de öneriliyor.

Kurumsal firmaların kripto para alımlarının son dönemde artışlarına dikkati çeken Helin Çelik, bu altyapının önemsenen bir finansal seçenek olduğunu söylüyor.

Kripto parada 'şişir-boşalt' oyunu

Binlerce kişinin de mağdur olduğu kripto para piyasasında vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar var.

'Şişir ve boşalt' oyunu, binlerce yatırımcıyı mağdur ediyor. Dijital Dönüşüm Uzmanı Ozan İnan, dolandırıcıların yöntemini TRT Haber'de şu sözlerle anlatmıştı.

Özel mesajlaşma gruplarında altcoin olarak tabir edilen bir kripto para belirleniyor. Altcoin'in tanıtımını ise sosyal medyada takipçisi yüksek olan grup üyeleri yapıyor. Böylece değerinin artacağı mesajı veriliyor. Talebin artması ile fiyat yükseliyor. Zirve noktada ise 'şişir ve boşalt' oyunu sona eriyor, satışlar başlıyor.

Türkiye'den kripto para düzenlemesi

Türkiye'de de artan bir kripto para yatırımcısı mevcut. Yakın dönemde kripto paralarla ilgili düzenleme de yapılması bekleniyor.

Altyapı, güvenlik ve kontrol mekanizması kazandırılması beklenen kripto para piyasasıyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor" demişti.

Dünyada örnek bir uygulamanın olmadığı kripto para piyasasıyla ilgili düzenlemeyle yatırımcıların daha güvenli işlem yapabilmesi amaçlanıyor.

Kripto para için MASAK'a denetleme yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini söylemişti. Bu sayede yatırımcıların güvenli adım atabilmeleri amaçlanıyor.

Kripto para platformlarının uyması gereken kuralların belirlendiğini anlatan Elvan, kurallara uymayanlara verilecek ceza ve yaptırımların da kararlaştırıldığını açıklamıştı.

Kripto paralarla ilgili kanun teklifinin oluşturulmasının planlandığını ifade eden Elvan, "Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerini MASAK ile paylaşacak. MASAK'ın her türlü, bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik" demişti.