Diyarbakır’da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan 43 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü. Bahis organizasyonunun finansal hareketliliği saptanarak 16 farklı ilde ikamet eden 40 şüpheli, toplamda ise 83 şüpheli tespit edildi.

Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheliler adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı belirlendi.

2 kripto para cüzdanından milyarlar çıktı

2 kripto para cüzdan numarası saptandı. Birinci cüzdandaki hareketliliğin 850 bitcoin, ikinci cüzdandaki hareketliliğin ise 3142 bitcoin olduğu, toplam para hareketliliğinin 1 milyar 224 milyon TL'yi aştığı tespit edildi.

Diyarbakır'da ikamet eden 43 şüpheliden 37'si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 30 farklı ikamet adresinde yapılan aramalarda suç işlemede kullanılabilecek her türlü alet ve cihaza el konuldu.

8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.