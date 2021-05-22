Havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 6, Ağrı'da 8, Ardahan'da 9, Tunceli'de 12, Erzurum'da 15, Iğdır'da 17, Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 36, Tunceli'de 30, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 26 derece olması bekleniyor.